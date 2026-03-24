Fußball-Nationalmannschaft Das erhofft sich Kimmich bei der WM von Karl und Musiala

Karl-Debüt steht bevor

Karl könnte in den WM-Testspielen am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Basel gegen die Schweiz und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana zu seinen ersten Länderspieleinsätzen kommen. "Der Lenny, der kommt dann rein, der sucht seine Aktionen, der kennt seine Stärken, der sucht Aktionen, in denen er zum Abschluss kommt", sagte Kimmich. "Deswegen glaube ich, dass er uns hier und auch bei Bayern, da hat er es ja schon getan, aber uns auch hier helfen kann", fügte der 31-Jährige an.