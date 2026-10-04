Fußball-Nationalmannschaft: Darum ist das Griechenland-Spiel ein Wegweiser für Klopp

Deutschland wird Gruppenletzter:

Erster negativer Effekt: Deutschland wäre bei der Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen am 6. Dezember in Belfast nicht im Topf der besten 12 Teams. Schon auf dem Weg zum nächsten großen Turnier würde ein Topgegner wie Spanien, Frankreich oder England als Kontrahent drohen.

Für die Fortsetzung in der Nations League gibt es zwei Szenarien. Als einer der zwei schlechteren Gruppenletzten wäre der Abstieg in die B-Klasse besiegelt. Ein angesichts von schon vier Punkten unrealistisches Szenario. Gehört man zu den beiden besseren Gruppenletzten geht es auch in die Abstiegsrelegation - und die EM-Qualifikation würde im Juni mit einem miesen Gefühl beginnen.