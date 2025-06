München - Die Erinnerung an den bislang einzigen Titelgewinn mit der Fußball-Nationalmannschaft macht Leon Goretzka Lust auf mehr. "Für mich war es der bisher einzige Pokal, den ich mit Deutschland holen konnte. Es ist etwas, an das ich gerne zurückdenke. So langsam dürfte es mal wieder an der Zeit sein für einen neuen", sagte der Bayern-Profi vor dem Halbfinale in der Nations League gegen Portugal (21.00 Uhr/ZDF/DAZN) in München.