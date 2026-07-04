Klopp rechnet auch mit intensiven Verhandlungen mit dem DFB, in denen es nicht nur um Vertragsinhalte geht, sondern auch um die künftige sportliche Ausrichtung des deutschen Fußballs. "Es werden intensive Gespräche sein müssen, weil natürlich die Probleme, die wir aktuell haben, nicht an der Personalie Julian Nagelsmann hängen", sagte Klopp.