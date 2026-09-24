Jürgen Klinsmann

Jeden Stein will Klinsmann beim DFB umdrehen. Und er fängt erfolgreich an. In Wien schießt Kevin Kuranyi am 18. August 2004 alle drei Tore zum 3:1 gegen Österreich.

Joachim Löw

Deutschland ist noch im Sommermärchen-Taumel. Gegen Schweden hält Löw die Euphorie am Kochen. Das 3:0 am 16. August 2006 in Gelsenkirchen passt zur guten Fußball-Laune.

Hansi Flick

Der Titelsammler vom FC Bayern München legt auch beim DFB mit einem Sieg los. Das 2:0 am 2. September 2021 in St. Gallen gegen Liechtenstein in der WM-Qualifikation lässt aber noch Wünsche offen.

Julian Nagelsmann

Für den letzten Bundestrainer vor Klopp geht es zum Start nach Amerika. In Hartford wird die US-Auswahl am 14. Oktober 2023 mit 3:1 besiegt. Für Aufsehen sorgt auch Nagelsmanns Holzfäller-Hemd.