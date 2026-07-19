Nachdem eine Millionenablösesumme früh vom Tisch war, hatte es zuletzt geheißen, dass Red Bull mit "kreativen Lösungen" vom DFB eine Art Entschädigung für die Trennung von seinem Top-Mitarbeiter erhalten solle. Im Gespräch war angeblich auch eine fortdauernde Repräsentantenrolle für Klopp, die jedoch auch im DFB kritisch gesehen wurde.