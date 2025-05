Das Final-Turnier der Nations League findet vom 4. bis zum 8. Juni in München und Stuttgart statt. Die deutsche Nationalmannschaft will sich am 4. Juni im Halbfinale in München für das Endspiel im selben Stadion qualifizieren. Im anderen Halbfinal-Duell stehen sich in Stuttgart Europameister Spanien und Vizeweltmeister Frankreich gegenüber.