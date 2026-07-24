Frankfurt/Main - Kurz vor der Vorstellung des designierten Bundestrainers Jürgen Klopp hat der Deutsche Fußball-Bund einem Medienbericht zufolge die nächste Top-Personalie geklärt. Per Mertesacker wird nach Informationen von ntv/RTL/Sky ab 1. Januar 2027 Geschäftsführer Sport des Verbandes. Andreas Rettig, der in dieser Funktion zum Jahresende ausscheidet, soll Mertesacker demnach in den kommenden Monaten einarbeiten. Der frühere Profi werde einen langfristigen Vertrag erhalten, hieß es weiter in dem Bericht.