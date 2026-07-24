Ab 11.00 Uhr soll Klopp heute in der DFB-Zentrale als neuer Bundestrainer und damit als Nachfolger von Julian Nagelsmann vorgestellt werden. In der Einladung zu dem Termin in Frankfurt fehlt der Name des Erfolgstrainers zwar noch. Doch das hat formale Gründe, da Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der DFB GmbH und Co. KG der Ernennung noch zustimmen müssen. Die Gremien kommen am Vormittag zuvor in einer digitalen Schalte zusammen.