Man müsse nun die genauen medizinischen Untersuchungen am Dienstag abwarten. "Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist", sagte Nagelsmann. Die Leverkusener stehen nach den Nations-League-Partien vor wichtigen Partien in Bundesliga und Champions League. Am kommenden Samstag empfängt der deutsche Meister den Tabellenzweiten Eintracht Frankfurt. Vier Tage später muss Bayer in der Königsklasse bei Stade Brest antreten.