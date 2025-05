Herzogenaurach - Marc-André ter Stegen steht beim Finalturnier der Nations League vor dem Comeback im DFB-Tor - und vor dem Aus bei seinem Langzeit-Club FC Barcelona? Äußerlich unbeeindruckt von Medienberichten in seiner langjährigen Wahlheimat Spanien bereitet sich der 33-Jährige bei der Fußball-Nationalmannschaft in Franken auf das Halbfinale gegen Portugal am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in München vor.