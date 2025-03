Augsburg - Die jüngste Erfolgsserie ohne Gegentor hat Augsburgs Torhüter Finn Dahmen näher an die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gebracht. Der Schlussmann verriet in einem Podcast der "Augsburger Allgemeinen", dass er sich als Backup bereithalten solle, falls in den anstehenden Nations-League-Spielen gegen Italien einer der drei nominierten Torhüter ausfällt. Er sei "auf Abruf" dabei, sagte der 26-Jährige und ergänzte: "Das ist eine sehr, sehr coole Sache für mich."