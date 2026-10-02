"Wir können in unterschiedlichsten Konstellationen eine bestimmte Art von Fußball spielen. Das ist der Plan", sagte er. "Der Fußball muss konstant bleiben, die Aufstellung kann es nicht", sagte er. Klopp will Alternativen. Er kriegt sie.

Die Revanche

Es ist wieder alles drin in der Nations League. Bei vier Punkten sind die Niederlande (5 Punkte) und Griechenland (7) in Sichtweite. Und am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) geht es zum Tabellenführer nach Thessaloniki. Da ist noch eine Rechnung offen nach dem 0:1 von Augsburg. Auf eine öffentliche Taktikbesprechung für die schnelle Revanche hatte Klopp noch keine Lust.

"Ich fühle mich heute überragend, weil ich total happy und stolz bin auf das, was die Jungs da hingehauen haben. Und jetzt fahren wir nach Hause, versuchen zu schlafen, fliegen nach Griechenland und versuchen, Fußball zu spielen. Das ist der Plan", sagte Klopp.