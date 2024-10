Fußball-Nationalmannschaft: Auch Havertz fällt aus: Nagelsmann beruft Mainzer Burkardt

Herzogenaurach - Julian Nagelsmann muss vor den anstehenden Nations-League-Spielen der Fußball-Nationalmannschaft in der Offensive den nächsten hochkarätigen Ausfall hinnehmen. Neben Jamal Musiala (Hüftgelenk) und Niclas Füllkrug (Achillessehnenreizung) wird nun auch noch Arsenal-Profi Kai Havertz wegen Problemen am linken Kniegelenk für die beiden Gruppenspiele am kommenden Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina und drei Tage darauf in München gegen die Niederlande ausfallen.