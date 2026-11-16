Auch bei der EM-Endrunde 2021 und der Heim-EM 2024 reichte es nicht zum Titelgewinn. Der einzige Erfolg war der Gewinn des Confederations Cups 2017. Rüdiger sorgte durch Verfehlungen auf und neben dem Platz für zahlreiche Schlagzeilen und Diskussionen. Seine Vereinskarriere verlief unter anderem mit zwei Champions-League-Titeln wesentlich erfolgreicher. Rüdiger spielt seit 2022 für Real Madrid. Sein Vertrag bei den Königlichen läuft bis Saisonende.