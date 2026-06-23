"Ich bin keiner, der das hört, eigentlich. Irgendwie passt es gerade. Und irgendwie weiß man auch immer, wenn eine Nation so in einen Flow kommt, dass es auch irgendwie Musik gibt", sagte Amiri im WM-Camp der Nationalmannschaft. "Der Song passt ganz gut zu uns, und ich hoffe, dass die Überschrift noch bleibt", sagte Amiri - bestmöglich bis zum Finale am 19. Juli in East Rutherford.