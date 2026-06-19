Fußball-Nationalmannschaft Als Podolski gegen die Elfenbeinküste zum Himmel zeigte

Elfenbeinküste: Es gab erst ein Länderspiel zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste. Das 2:2 am 18. November 2009 in Gelsenkirchen stand dabei im Zeichen des emotionalen Abschieds von Nationaltorhüter Robert Enke, acht Tage nach dessen Suizid. Lukas Podolski erzielte beide Tore für die DFB-Auswahl, darunter den Ausgleich in der Nachspielzeit. Nach seinen beiden Treffern jubelte Podolski jedoch nicht wie sonst mit geballten Fäusten. Er deutete vielmehr andächtig mit dem Zeigefinger Richtung Himmel.