Herzogenaurach - Jonathan Tah hat mit emotionalen Worten den Jürgen-Klopp-Effekt bei der Fußball-Nationalmannschaft beschrieben. "Ich schreibe am Abend immer mal meine Gedanken auf", berichtete der Innenverteidiger des FC Bayern ungewöhnlich offen beim Abschiedsevent von DFB-Ausrüster Adidas vor gut 1.000 Mitarbeitern des Unternehmens. Nach dem Training am Vorabend habe er sich wieder gefühlt "wie der kleine Junge", der von einer großen Fußball-Karriere träumt und dies für sich notiert. So glücklich sei er gewesen.