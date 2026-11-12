Treu blickte lieber auf die Ergebnisvorgabe. "Als Fußballer spielt man Fußball, um zu gewinnen. Dafür ist die Nations League auch da", sagte er. Der 25-Jährige will als unbelastete Kraft die WM-Schatten weiter in Vergessenheit bringen und mit dem Einzug in die K.-o.-Runde ein positives Kapitel schreiben.

"Wir haben noch eine offene Gruppenphase. Wir gehen schon in die Spiele rein, jetzt gerade in Serbien, dass wir uns dieses Endspiel in Berlin auch erarbeiten. Darauf gilt es, den Fokus zu legen", versprach der sehr selbstbewusste Treu.

Große Rechnerei für K.-o.-Ticket

Die Ausgangslage haben sich die Nationalspieler beim Länderspiel-Viererpack zum Klopp-Debüt selbst verkompliziert. Nur ein Sieg und gerade mal fünf Zähler bedeuten Platz drei mit drei Punkten hinter Holland und Griechenland. Mindestens einer der Kontrahenten muss noch überholt werden. Sonst heißt es womöglich sogar Abstiegskampf in den Playoffs im März 2027.

Die rechnerische Konstellation ist kompliziert, da der direkte Vergleich wichtiger ist als die Tordifferenz aus allen Spielen. Klopp bieten sich viele Tabellen-Varianten. Fakt ist nur: Mit einem Sieg in Serbien behält man das sportliche Schicksal gegen Holland auf jeden Fall selbst in der Hand. Bei einer Niederlage könnte alles vorbei sein.

Kein Wunder, dass Klopp das Spiel als "super wichtig" tituliert. Seine aggressive Taktik soll auch in guten Resultaten Niederschlag finden. "Wir haben einen Prozess gestartet und merken, es geht in die richtige Richtung", sagte der 59-Jährige, der Länderspiele zu "Special Events" machen will.

WM-Fahrer in der Überzahl

Einstellung und Herangehensweise haben eine Wendung im Vergleich zur Sommer-Malaise genommen. Obwohl die Aufstellung der von Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann nicht unähnlich ist. Bis zu acht Startelf-Plätze könnten in Belgrad WM-Fahrer besetzen.

Nach den vermeintlichen Dissonanzen mit Kimmich, der von Klopp zu einer Zwei-Spiele-Pause förmlich gezwungen werden musste, deutet nichts auf eine weitere Auszeit oder Degradierung des Kapitäns hin. Die Besetzung im Mittelfeld mit den Kandidaten Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof und Nmecha für einen Platz neben Kimmich und Wirtz ist spannend. Pavlovic, von Klopp als Top-Akteur im Herbst-Camp gelobt, scheint in der besten Position.