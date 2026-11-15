Fußball-Nationalmannschaft 50. Duell mit Erzrivale Holland - Wirtz vor 50. DFB-Einsatz

Nations League: Die DFB-Auswahl kann mit einem Sieg gegen Holland den Einzug ins Viertelfinale der Nations League perfekt machen. Der Erzrivale führt vor dem letzten Spieltag die Tabelle der Gruppe 2 der A-Liga mit elf Punkten vor Griechenland und Deutschland (jeweils 8 Zähler) an. Bei einer Niederlage würde die DFB-Auswahl sicher Tabellendritter und das Viertelfinale verpassen. Von ihren bislang 31 Nations-League-Partien hat die deutsche Mannschaft nur zehn gewonnen. Dazu kommen 14 Unentschieden und sieben Niederlagen.