Fußball-Nationalmannschaft 49. Duell der Erzrivalen - Trainer und Neulinge im Fokus

Nations League: Nach der Premiere 2018/19 geht der UEFA-Wettbewerb in seine fünfte Auflage. Portugal (2019, 2025), Frankreich (2021) und Spanien (2023) hießen die bisherigen Gewinner. Die deutsche Mannschaft erreichte erst einmal das Final Four. Es reichte vor einem Jahr als Gastgeber aber nach Niederlagen im Halbfinale gegen Portugal (1:2) in München und im Spiel um Platz drei gegen Frankreich (0:2) in Stuttgart nur zum vierten Platz.