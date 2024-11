Fußball-Nationalmannschaft: 1022. Länderspiel: Wiedersehen und Kimmich-Bestmarke

Bundestrainer: Julian Nagelsmann schließt mit der Partie gegen Bosnien-Herzegowina und dem folgenden Duell in Ungarn sein erstes Kalenderjahr als Bundestrainer ab. Insgesamt stehen in 17 Partien seit Oktober 2023 für ihn zehn Siege, vier Remis und drei Niederlagen in der Bilanz (34:17 Tore). Zwei der drei Niederlagen gab es vor genau einem Jahr bei den enttäuschenden Tests gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2). 2024 ging bisher nur das EM-Viertelfinale gegen Spanien (1:2 n.V.) verloren.