Die D-Junioren der SG FSV 1861 Kaltensundheim sind durch einen Sponsor bestens ausgestattet worden – Sebastian Hess von der ortsansässigen Firma Oecotherm GmbH & Co. KG hat der Mannschaft zur großen Freude von Spielern und Coaches schicke Trainingsanzüge übergeben, natürlich in den Farben Schwarz und Rot. Oecotherm unterstützt damit den heimischen Fußballnachwuchs auf ganz praktische Weise. Bei dessen Training vorbeischauen kann man montags von 17 Uhr bis 18.30 Uhr auf dem Sportplatz Kaltensundheim. Die Mannschaft (Jahrgänge 2012 bis 2014) freut sich über neue Interessenten am Fußball. Das DFB-Stützpunkttraining für die Jahrgänge 2013 bis 2015, das am Freitag, 14. März, hier stattfinden sollte, musste leider witterungsbedingt nach dem Wintereinbruch abgesagt werden. Aber es geht ja auf den Frühling zu – auch beim Kicken.