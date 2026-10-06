Fußball-Nachwuchs Deutsche U21 bejubelt EM-Ticket vor großer Kulisse

Bielefeld - Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat nach ein paar Zittermomenten das EM-Ticket gebucht. Beim 2:0 (1:0) im abschließenden Qualifikationsspiel gegen Georgien musste die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes vor imposanter U21-Kulisse jedoch mehr bangen, als ihr lieb war. Noah Darvich (10. Minute) lenkte das Spiel früh in die angestrebte Richtung, aber die Gäste schnupperten wiederholt am Ausgleich. Erst nach dem 2:0 durch Dzenan Pejcinovic (69.) konnten sich alle an der deutschen Bank erleichtert in den Armen liegen.