"Wir reden jetzt hier über Fußball"

Der 28-jährige Jota war am Donnerstag mit seinem jüngeren Bruder André Silva bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen. "Es zeigt uns natürlich schon, wie fragil alles ist", sagte der vierfache Familienvater Kimmich am Freitagabend (Ortszeit) vor Reportern im Mercedes-Benz-Stadium. "Wir reden jetzt hier über Fußball, über das Viertelfinale - und wer wird gewinnen. Was wir natürlich alles als wichtig erachten - und was ja auch gut so ist."