Basingstoke - Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Raheem Sterling hat sich nach einem Unfall mit seinem Lamborghini wegen gefährlichen Fahrens und des Besitzes von Lachgas für schuldig bekannt. Zudem gab er zu, die Abgabe einer Probe zum Test auf Drogenkonsum verweigert zu haben. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA aus dem Gerichtsaal im englischen Basingstoke. Die Strafmaßverkündung soll der BBC zufolge am 25. November erfolgen, bis dahin habe der einstige Stürmerstar ein Fahrverbot erteilt bekommen.