Fußball: Nach Favoritensiegen: Novum im bayerischen Toto-Pokal

1860 ohne Volland und Niederlechner

Die Münchner "Löwen" gewannen ohne die früheren Bundesliga-Stürmer Kevin Volland und Florian Niederlechner beim oberfränkischen Kreisligisten SC Reichmannsdorf vor 2700 Zuschauern mit 6:0. "Wir haben unsere Pflichtaufgabe erfüllt und das gemacht, was wir machen mussten – logischerweise in die nächste Runde einzuziehen", sagte 1860-Coach Patrick Glöckner. "Dennoch gibt's natürlich immer gewisse Dinge, an denen man drehen muss und die zweite Halbzeit war jetzt nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben." Nach dem Seitenwechsel glückte den Münchnern nur noch ein Treffer.