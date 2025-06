Nach zwei weiteren Übungseinheiten im Basiscamp reist der Bayern-Tross am Donnerstagnachmittag ins rund 370 Kilometer entfernte Miami. Mit einem Sieg im Hard Rock Stadium können die Münchner dann am Freitagabend Ortszeit (Samstag, 3.00 Uhr MESZ/Sat.1. und DAZN) in Gruppe C schon vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale klarmachen. Boca hatte in seiner ersten Partie am Montagabend (Ortszeit) gegen Benfica Lissabon 2:2 gespielt.