Fußball: Musiala kann es auch aus der Ferne - Bayern buhlen weiter

Musiala wird immer besser

Dafür findet sich der Nationalspieler auf dem Rasen immer besser zurecht. Ein Treffer beim 5:0 gegen den VfL Bochum, der Dreierpack beim 4:0 im DFB-Pokal in Mainz, der Siegtreffer in der Champions League gegen Lissabon und nun das "Fernschuss-Traumtor" in der Bundesliga auf St. Pauli.