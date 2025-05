Drei große Fanzonen soll es in der Stadt geben, wenn Inter Mailand und Paris Saint-Germain (PSG) am Samstag in der Allianz-Arena gegeneinander antreten. 23.000 Menschen haben beim "Champions Festival" im Olympiapark Platz, noch einmal so viele können beim "PSG Fan Meeting Point" auf dem Königsplatz feiern oder trauern - und 16.000 in der "Inter Fanzone" am Odeonsplatz.