Fußball Müller spielt jetzt "Soccer": Vancouver-Abenteuer beginnt

Vancouver - Um einen Thomas Müller muss man sich keine Sorgen machen - auch nicht bei dessen erstem Mal in Kanada. "Für mich ging es immer darum, ich selbst zu sein. Das werde ich auch hier sein", sagte der 35-Jahre alte Ex-Nationalspieler, als er in der kanadischen Metropole offiziell als neuer Fußball-Star der Vancouver Whitecaps vorgestellt wurde. Die Vereinslegende des FC Bayern München ist auch auf Englisch ein Unterhaltungsprofi, Witze reißt der Weltmeister von 2014 bei seiner Pressekonferenz vor zahlreichen Sponsoren und Edel-Fans so selbstverständlich und oft, wie es das deutsche Publikum seit Jahren gewohnt ist. "Ich war gewohnt, Fußball zu spielen. Jetzt spiele ich Soccer", scherzte er gleich zu Beginn.