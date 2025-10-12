Fußball Müller schießt Vancouver in der Nachspielzeit auf Platz eins

Auch Messi trifft und trifft

Der einstige DFB-Spieler ist nicht der einzige Star, der in der MLS fast nach Belieben trifft. Fußball-Legende Lionel Messi führte Inter Miami mit seinen Saisontreffern 25 und 26 zu einem 4:0-Erfolg über Atlanta United. Der Club des argentinischen Weltmeisters hat sich im Osten Platz drei gesichert. Durch seine beiden Tore führt Messi zudem die Torjägerliste der Liga an, in der Müller wegen seines Wechsels während der laufenden Saison weit hinten liegt.