Sandy - Die ehemaligen deutschen Fußball-Nationalspieler Thomas Müller und Marco Reus haben ihre Clubs in der nordamerikanischen Profiliga MLS zu Siegen verholfen. Der 37 Jahre alte Müller traf beim 3:0-Sieg seiner Vancouver Whitecaps bei Real Salt Lake in der 29. Minute. Die anderen beiden Treffer für das kanadische Team erzielten Brian White (9. Minute) und Yadaly Diaby (63.). Die Whitecaps haben die Playoffs in der MLS weiter fest im Blick. Mit 49 Punkten steht das Team des langjährigen Offensivstars des FC Bayern München an der Spitze der Western Conference.