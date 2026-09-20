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  6. MLS: Müller trifft - Reus wird zum Matchwinner

Fußball MLS: Müller trifft - Reus wird zum Matchwinner

Zwei ehemalige Fußball-Nationalspieler glänzen in der MLS: Thomas Müller trifft für Vancouver, Marco Reus entscheidet das Spiel für LA Galaxy.

Fußball: MLS: Müller trifft - Reus wird zum Matchwinner
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Thomas Müller (l) und Yadaly Diaby feiern den Sieg der Vancouver Whitecaps. Foto: Tyler Tate/FR171662 AP/AP/dpa

Sandy - Die ehemaligen deutschen Fußball-Nationalspieler Thomas Müller und Marco Reus haben ihre Clubs in der nordamerikanischen Profiliga MLS zu Siegen verholfen. Der 37 Jahre alte Müller traf beim 3:0-Sieg seiner Vancouver Whitecaps bei Real Salt Lake in der 29. Minute. Die anderen beiden Treffer für das kanadische Team erzielten Brian White (9. Minute) und Yadaly Diaby (63.). Die Whitecaps haben die Playoffs in der MLS weiter fest im Blick. Mit 49 Punkten steht das Team des langjährigen Offensivstars des FC Bayern München an der Spitze der Western Conference.

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Reus war beim 3:2-Erfolg der Los Angeles Galaxy bei Minnesota United FC der Matchwinner. Der ehemalige Dortmunder erzielte in der 80. Minute den spielentscheidenden Treffer. Für den 37-Jährigen war es bereits das siebte Tor in dieser Saison. Die LA Galaxy belegen in der Western Conference mit 33 Punkten den achten Rang.