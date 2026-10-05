So wie diese Mannschaft Messi fehlen wird. Er war ihr Anführer und doch einer von ihnen, mittendrin. Als Dank für den WM-Titel gab es von Messi für die Spieler und Betreuer personalisierte Smartphones - in Gold. Nach der WM und der Niederlage gegen Spanien in diesem Jahr schenkte er ihnen eine Tasche mit kompletter Ausrüstung für den in Südamerika geliebten Mate-Tee. Seine Mitspieler waren Bewunderer und Bodyguards, Mitstreiter und Wegbereiter - und die so fußballverrückte Nation, die an Diego Maradona hing, verliebte sich nach vielen Jahren auch in Messi.