Ezeiza - Die letzte Ankunft im Camp, das letzte Training mit der Mannschaft, das letzte Spiel im himmelblau-weißen Trikot: Argentinien bereitet sich auf den letzten Tango von Lionel Messi vor. Auf den Abschied nach 21 Jahren in der Nationalmannschaft im Sondertrikot mit goldener Rückennummer in der deutschen Nacht auf Mittwoch (01.00 Uhr MEZ): "Von dem Moment an, in dem er das Monumental betritt, wird es für alle ein unvergesslicher Tag sein", prophezeite Trainer Lionel Scaloni. Und einer voller Emotionen.