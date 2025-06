Der Zauberfuß stieg in Leverkusen zum Weltklassespieler auf. Unter Trainer Xabi Alonso, der Bayer 04 Richtung Real Madrid verlassen hat, wurde Wirtz in der Saison 2023/24 deutscher Meister und DFB-Pokalsieger. Dabei spielte er eine ganz entscheidende Rolle und erzielte allein in der Liga elf Tore.