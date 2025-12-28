 
Thomas Dröge

Einen Vereinswechsel gibt es kurz vor Jahresfrist in der Rhön zu vermelden.

Fußball: Max Lückert ist zurück an alter Wirkungsstätte
1
Max Lückert (rot) im Trikot des SV Borsch zum Punktspielauftakt der Thüringenliga in Bad Langensalza. Foto: Thomas Dröge

Im Aufgebot des Fußball-Kreisoberligisten SG VfB Vacha gab es für die Anhänger des Teams aus der Rhönstadt ein Wiedersehen beim Hundskopf-Pokalturnier mit einem alten Bekannten, der alles anders alt ist. Max Lückert steht nach seinem halbjährigen Gastspiel beim Thüringenligisten SV Borsch wieder im Aufgebot des Teams von Trainer Silvio Kirschner. Der 21-Jährige und vielseitig einsetzbare Lückert spielte viermal für den SV Borsch in der Thüringenliga und zweimal im Pokal. Davor war er bereits vier Jahre in der Männermannschaft des VfB Vacha aktiv und möchte an seine erfolgreichen Zeiten beim VfB mit dem Start in die Rückrunde der Kreisoberliga anknüpfen.

