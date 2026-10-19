München - Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat dem FC Bayern München geraten, nicht nur mit Harry Kane, sondern auch zeitig mit Michael Olise den Vertrag zu verlängern. "Das sind die Unterschiedsspieler. Und die bringen nicht nur Geld auf dem Platz zurück", sagte Matthäus bei einem Sponsorentermin des Wettanbieters Interwetten. Beim zum Saisonende auslaufenden Vertrag von Kane wird eine Verlängerung erwartet. Beim Franzosen Olise, dessen Arbeitspapier bis 2029 datiert ist, gibt es noch nicht die klaren Signale wie beim Engländer.