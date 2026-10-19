Schon beim 6:1 gegen Leipzig habe er einen Lerneffekt gesehen, sagte Matthäus. "Was soll ich dem jetzt eine Geldstrafe aufbrummen als Verein, was ja gefordert worden ist? Die größte Strafe für Olise ist, dass er übermorgen nicht spielen darf. Er will Fußball spielen, er will mit euch nicht reden, er will mit mir nicht reden. Er will seine Ruhe haben, er will keine Lederhose anhaben, er will seine Mütze anhaben", beschrieb es Matthäus und appellierte: "Lasst ihn so, wie er ist - und dann haben wir viel Spaß."