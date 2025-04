Der Deutsche Fußball-Bund - in dem Fall Nagelsmann - könne mit Rüdiger jetzt nicht nur ein Gespräch führen "und die Sache dann unter den Teppich kehren". Es müsse auch ein Zeichen nach außen gesetzt werden, betonte Matthäus. Die DFB-Auswahl trifft am 4. Juni im Halbfinale der Nations League in München auf Portugal. Am 8. Juni geht es im Endspiel oder im Spiel um Platz drei gegen Frankreich oder Spanien.