München - Lothar Matthäus rät dem deutschen Fußball-Meister FC Bayern München zu mehr Vertrauen in die eigenen Talente. Durch Transfers von Spielern wie João Palhinha oder Bryan Zaragoza, die trotz großer Ambitionen in München kaum eine sportliche Rolle einnehmen konnten, verbaue man Jungprofis "aus dem eigenen Nachwuchs den Weg, den der Club immer einschlagen wollte und immer noch einschlagen möchte", schrieb der Rekordnationalspieler in seiner "Sky"-Kolumne.