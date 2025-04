Für Endspiele müssen Siege her

Gegen Regensburg, Hertha BSC und Münster muss der FCM siegen, wenn es in Paderborn und gegen Düsseldorf noch zu Duellen um den Aufstieg kommen soll. Und auch wenn in Magdeburg niemand aufsteigen muss, so ist doch klar, dass das ehrgeizige Team mit seinem ehrgeizigen Trainer das Maximum erreichen will.