"Müssen noch eine Schippe drauflegen"

Unmittelbar nach dem Spiel wollte Atik dann auch nicht mehr die defensive Sprachregelung vom Denken von Spiel zu Spiel beibehalten. "Wenn wir da oben sind, wollen wir da oben bleiben. Und wir werden alles dafür tun", sagte der gebürtige Frankenthaler und ergänzte: "Wir müssen noch eine Schippe drauflegen und dann werden wir sehen, was passiert." Die erste Gelegenheit dazu bekommen Atik und Co am Freitag, wenn Preußen Münster in der Avnet Arena gastiert.