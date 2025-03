"Es gibt Spiele, bei denen du weißt, dass du nicht ein Feuerwerk an Torchancen bekommst, aber du hättest als Sieger vom Platz gehen können", sagte FCM-Trainer Christian Titz und ärgerte sich über die vergebenen Punkte. Positiv allerdings: Die Magdeburger traten mit einer umgekrempelten Dreierkette an, ließen auch in der neuen Formation mit Patric Pfeiffer im Abwehrzentrum kaum etwas zu.