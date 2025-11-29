Fußball Magdeburger Befreiungsschlag gegen Nürnberg

Aus Protest gegen die Pläne der Innenministerkonferenz ließen beide Ultragruppen in Magdeburg die Fankurven in den ersten zwölf Minuten leer, organisierten Support gab es erst ab der 30. Minute. Ähnlich ruhig ging es auf dem Platz zu: Magdeburg gab sich Mühe, kam aber nicht zu Abschlüssen, Nürnberg war meist bei Ecken gefährlich. Erst zum Ende der Halbzeit hatten die Gastgeber die besten Chancen, doch Philipp Hercher (41.) scheiterte ebenso an Torwart Jan Reichert wie Laurin Ulrich (42.), auch wenn Nürnberg dafür das Glück strapazieren musste.