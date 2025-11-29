Fußball Magdeburger Befreiungsschlag gegen Nürnberg

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga nach drei Niederlagen in Serie einen Schritt aus der Krise gemacht. Gegen den 1. FC Nürnberg gewannen die Elbestädter mit 3:0 (0:0). Mateusz Zukowski (73., 90.+6) und Maximilian Breunig (90.+10) trafen für den FCM zum dritten Heimsieg in dieser Saison. Nürnbergs Rafael Lubach musste mit Gelb-Rot vom Platz (76.). Magdeburg bleibt zwar Tabellenletzter, hält aber weiter die Nichtabstiegsränge im Blick. Nürnberg könnte am Sonntag aus der oberen Tabellenhälfte rutschen.