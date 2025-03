Schneller Magdeburger Ausgleich

Im Anschluss erarbeitete sich der FCM mehr Spielanteile, die Gastgeber zogen sich etwas zurück. Magdeburg kam zwar öfter in den Strafraum, aber nicht zum Abschluss - das gelang den Gastgebern, die nach einem Steckpass in Führung gingen. Die Titz-Elf kam jedoch postwendend zum Ausgleich: El-Zein chippte den Ball zu Atik, der per Schlenzer traf. Bis zur Pause tat sich in der dann eher zähen Partie nichts mehr.