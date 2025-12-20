"Das 3:2 zu verteidigen - es war noch relativ lang zu spielen - da ziehe ich heute den Hut vor unserer Mannschaft, dass wir das durchgezogen haben. Uns war schon klar, dass die Punkte irgendwann kommen müssen, dazu haben wir zu gut gespielt, auch wenn wir verloren haben", sagte Torschütze Nollenberger.