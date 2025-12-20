Kaiserslautern - Der 1. FC Magdeburg hat die Abstiegszone in der 2. Bundesliga verlassen. Beim 1. FC Kaiserslautern siegte der FCM am Samstag vor 45.181 Zuschauern mit 3:2 (2:0). Baris Atik (22.), Mateusz Zukowski (35.) und Alexander Nollenberger (49.) trafen für den FCM, ehe Daniel Hanslik (53.) und Marlon Ritter (56., Handelfmeter) verkürzten. Mit 17 Punkten beenden die Elbestädter eine komplizierte Hinrunde oberhalb der Abstiegszone, weil sie zuletzt vier Spiele in Serie ungeschlagen geblieben sind.