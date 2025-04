"Wir haben Zu Null gespielt, nicht viel zugelassen. Man hat von Beginn an gemerkt, die Mannschaft will gewinnen", sagte FCM-Trainer Christian Titz bei "Sky". In Richtung Aufstieg wollte der Trainer nichts sagen. "Die letzten sechs Spiele werden entscheiden. Wir wollen gern den eingeschlagenen Weg weitergehen", bemerkte Titz.