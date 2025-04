Berlin - Der 1. FC Magdeburg hat im Rennen um Relegationsplatz drei möglicherweise entscheidende Punkte liegen lassen. Bei Hertha BSC kamen die Elbestädter am Freitagabend vor 62.057 Zuschauern nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Lubambo Musonda (44.) hatte den FCM in Führung gebracht, Linus Gechter (45.+2) glich noch vor der Pause aus. Mit 50 Punkten bleibt der FCM zwar vorerst Dritter, könnte aber am Samstag überholt werden.