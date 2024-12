Tatsächlich sind die Heim- und Auswärtsleistungen der Magdeburger so unterschiedlich nicht, allerdings profitieren die Elbestädter in der Fremde oft vom Plus an Räumen, die die Gastgeber gewähren. In Magdeburg setzen viele Gegner dagegen auf eine kompakte Defensive, in der der FCM Schwierigkeiten hat, Lücken zu finden.