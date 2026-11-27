FIFA bezeichnet Vorwürfe als "haltlos"

KNVB-Generalsekretär Gijs de Jong berichtete in einem Podcast, er habe vor der WM in den USA täglich mehrere Anrufe eines hochrangigen FIFA-Manns erhalten. Dieser habe Druck ausgeübt, damit der KNVB ein Unterstützungsschreiben für Infantino unterzeichne. "Beim ersten Mal hat man noch Verständnis. Beim zweiten Mal hat man schon genug davon. Beim dritten Mal denkt man sich: Das mache ich auf keinen Fall", sagte de Jong.