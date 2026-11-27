Amsterdam - Im Machtkampf im Weltfußball fordert die UEFA Medien zufolge eine Untersuchung wegen angeblich unzulässigen Drucks für die Wiederwahl von FIFA-Präsident Gianni Infantino. Hintergrund sind Aussagen des Generalsekretärs des niederländischen Fußballverbands KNVB, der von hartnäckigen Anrufen eines FIFA-Spitzenfunktionärs mit Forderungen berichtete, die Kampagne von Infantino zu unterstützen. Die UEFA kritisierte diese Vorfälle laut dem Sender NOS als "schwerwiegend" und "besorgniserregend".