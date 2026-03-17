Zwei aus Bad Salzungen stammende, renommierte Fußball-Lehrer haben praktisch parallel jeweils einen neuen, lukrativen Job gefunden. Andreas Patz, Ex-Trainer des FC Carl Zeiss Jena und von Zweitligist Jahn Regensburg, wechselt als Co-Trainer in die erste belgische Liga zum namhaften RSC Anderlecht. Patz war von 2018 bis 2020 bereits in der Jupiler Pro League als Co-Trainer bei Mouscron und Cercle Brügge tätig. Erste Trainererfahrungen sammelte der 42-Jährige in der Nachwuchsabteilung des FC Rot-Weiß Erfurt. Als Aktiver spielte Patz u.a. für den SV Borsch, Wacker Bad Salzungen und Kali Werra Tiefenort.