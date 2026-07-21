Fußball "Löwen" gewinnen ohne Löwen erstes Pokalspiel nach Neuanfang

Spannender Neuaufbau

Der TSV 1860 München e.V. hatte in Erwartung der Insolvenz der KGaA bei der Mitgliederversammlung die Gründung einer neuen Spielbetriebsgesellschaft beschlossen. Diese soll künftig den Profifußball bei den "Löwen" organisieren und den Neustart in der 4. Liga bewerkstelligen. Die TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH gab in den vergangenen Tagen mehrere Zugänge bekannt, darunter die Verpflichtung des ehemaligen Aufstiegskapitäns Felix Weber. Vitus Eicher kehrt außerdem aus dem Torwart-Ruhestand zwischen die Pfosten zurück. Ebenfalls beim Neuaufbau dabei ist der frühere Bundesliga-Stürmer Florian Niederlechner, der 2025 zu 1860 gewechselt war