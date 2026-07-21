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Fußball "Löwen" gewinnen ohne Löwen erstes Pokalspiel nach Neuanfang

Das war ein Pflichtspielstart nach Maß: Der Fußball-Regionalligist TSV 1860 München hat im Toto-Pokal einen torreichen Sieg bejubelt. Das Logo auf dem Trikot der «Löwen» sieht ungewohnt aus.

München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat im ersten Pflichtspiel nach dem Neuanfang einen klaren Sieg bejubelt. Die zwangsweise in die Fußball-Regionalliga abgestiegenen "Löwen" gewannen in der ersten Hauptrunde des Toto-Pokals beim oberbayerischen Kreisklasse-Club FC Eintracht Berglern mit 5:0 (2:0). Arian Ortivero Calderon erzielte in einer einseitigen Partie die letzten beiden Tore für die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar, zuvor hatten Florian Niederlechner, Raphael Wach und Loris Husic getroffen. Ungewöhnlich war das Outfit von 1860: Auf dem Trikot war nicht das bekannte Löwen-Wappen zu sehen.

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Deshalb war der Löwe nicht auf dem Trikot

Dass die "Löwen" ohne ihr gewohntes Wappen auf dem Trikot aufliefen, liegt an dem Streit zwischen dem Club und dem langjährigen Investor Hasan Ismaik. Bis der Löwe wieder uneingeschränkt als Wappen genutzt werden kann, verwendet die neue Spielbetriebs-GmbH übergangsweise ein historisches Wappen. "Sobald die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen sind, wird der Löwe wieder als Wappen des TSV 1860 München eingesetzt", hieß es dieser Tage in einer Mitteilung.

Spannender Neuaufbau

Der TSV 1860 München e.V. hatte in Erwartung der Insolvenz der KGaA bei der Mitgliederversammlung die Gründung einer neuen Spielbetriebsgesellschaft beschlossen. Diese soll künftig den Profifußball bei den "Löwen" organisieren und den Neustart in der 4. Liga bewerkstelligen. Die TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH gab in den vergangenen Tagen mehrere Zugänge bekannt, darunter die Verpflichtung des ehemaligen Aufstiegskapitäns Felix Weber. Vitus Eicher kehrt außerdem aus dem Torwart-Ruhestand zwischen die Pfosten zurück. Ebenfalls beim Neuaufbau dabei ist der frühere Bundesliga-Stürmer Florian Niederlechner, der 2025 zu 1860 gewechselt war

Nach seinem Zwangsabstieg startet der TSV 1860 München nach einem spielfreien Wochenende am 1. August beim 1. FC Schweinfurt 05 in die neue Saison in der Regionalliga.