Fußball "Löwen" gewinnen ohne Löwen erstes Pokalspiel nach Neuanfang

München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat im ersten Pflichtspiel nach dem Neuanfang einen klaren Sieg bejubelt. Die zwangsweise in die Fußball-Regionalliga abgestiegenen "Löwen" gewannen in der ersten Hauptrunde des Toto-Pokals beim oberbayerischen Kreisklasse-Club FC Eintracht Berglern mit 5:0 (2:0). Arian Ortivero Calderon erzielte in einer einseitigen Partie die letzten beiden Tore für die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar, zuvor hatten Florian Niederlechner, Raphael Wach und Loris Husic getroffen. Ungewöhnlich war das Outfit von 1860: Auf dem Trikot war nicht das bekannte Löwen-Wappen zu sehen.